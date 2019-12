Carlos Pagni reconoció la persecución judicial a Cristina Kirchner y la comparó con "apremios ilegales"

El periodista Carlos Pagni reconoció que la persecución política de una buena parte del poder judicial contra Cristina Kirchner es cierta y que "ha habido una cantidad de manipulaciones judiciales importantísimas en todos los casos que tienen que ver con el kirchnerismo y en especial con ella.

Durante su editorial en Odisea Argentina, por La Nación +, el conductor deslizó que la actitud del juez Claudio Bonadio "se parece bastante a apremios ilegales": "Ella cuestionó sobre la forma que se sortean los jueces. Que siempre le tocan Ercolini y Bonadio que en un momento fueron absueltos ella y Nestor Kirchner, y ahora la persiguen".

"Esto que dice Cristina Kirchner es cierto, eso no quiere decir que no haya habido delitos y que durante su gobierno no se haya robado. Ha habido una cantidad de manipulaciones judiciales importantísimas en todos los casos que tienen que ver con el kirchnerismo y en especial con ella".

"De hecho, el juez Bonadio la procesó por temas que parecen no ser judiciables y le fijo en una de las causas ocho citaciones a indagatoria en un día, se parece bastante a apremios ilegales", cerró.