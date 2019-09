Carlos Melconian, detonado: "¡A quién c.. le importa la inflación en la transición!"

Carlos Melconian lanzó una insólita frase en medio de un auditorio lleno en Rosario: "¡A quién carajo le importa la inflación en la transición!", expresó. Lo dijo el ex integrante del equipo económico presidencial cuando disertó en el 7° Congreso de la Soja Mercosur, en la Bolsa de Comercio de Rosario.

El economista opinó que ya no importa la inflación durante la transición y que las últimas medidas del Gobierno buscan evitar tocar los depósitos de la gente, según este evento que presenció Clarín.

Melconian relativizó cierto rechazo del mercado al Frente de Todos al advertir que “cuando gana Andrés Manuel López Obrador en México, que es un populista que se comía los chicos crudos, no pasó esto”. Puso como un segundo ejemplo los triunfos de la izquierda chilena que no alteraron a la comunidad económica internacional.

“El oficialismo dice que el plan 'Picapiedras' del Fondo estaba dando resultado, iba a una inflación más baja, el nivel de actividad salía. Que esta vez sí nos estábamos encaminados. Yo no comparto eso”, marcó en tono crítico hacia la gestión de Cambiemos. “Tenemos una transición compleja y un 10 de diciembre complejo porque es la suma de dos herencias: de una que vino y no explotó y de cuatro años que no la resolvió”, opinó.

Y remató: “Si tengo que hacer tripa corazón con la deuda en pesos, volviendo a usar la maquinita, yo creo que sí. Es una bocanada de aire fresco. Este es un país que si querés una transición ordenada la teta llega sin leche. ¿Y cuánto da la inflación? Que dé cualquier cosa. A quién carajo le importa la inflación en la transición”, planteó Melconian.