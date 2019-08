Carlos Heller apuntó contra el Gobierno: “La mayoría de los argentinos no quiere esta política”

El presidente del Banco Credicoop, Carlos Heller, cruzó a Mauricio Macri por su conferencia de prensa tras el triunfo del Frente de Todos en las elecciones y explicó cómo será el escenario que deberá afrontar un hipotético gobierno de Alberto Fernández.

Tras conocerse que la fórmula Fernández-Fernández obtuvo el 47,3% de los votos este domingo, el presidente dio una conferencia de prensa en la que volvió a apuntar contra el kirchnerismo por sus errores de gestión.

"Es realmente grave que el presidente diga que la culpa de la devaluación de hoy la tienen la gente que no votó 'lo que los mercados querían que la gente vote' y 'el kirchnerismo que no entiende, no cambia, no hace autocrítica'", opinó el presidente del Partido Solidario.

En diálogo radial por AM750, Heller cuestionó que el presidente plantee que “el sujeto de la política es el mercado y que el pueblo tiene la culpa” de la inestabilidad económica.

“En el comienzo de un proceso electoral del cual ayer tuvimos el primer capítulo, quedó claramente expresado que la mayoría de los argentinos no quiere esta política, quiere otra”, enfatizó.

Además, en la misma línea agregó: “El viernes, como parte de la operación de la que hoy estamos viendo el segundo acto, difundieron encuestas que decían que al gobierno le iba a ir bien, acompañadas de toda una operación mediática diciendo que se habían recortado las diferencias y que hasta ganaba por un poquito el gobierno”.

Y completó: “Según el Presidente, como las elecciones salieron mal, el mercado debe reaccionar al contrario de como había reaccionado el viernes”.

“El Presidente de la Nación hoy dijo decenas de veces que esto lo generó el kirchnerismo, el resultado de las elecciones y que la gente votó equivocada", confirmó.

Heller consideró que frente al actual escenario “el gobierno no tiene un plan, porque cuando le preguntaron por medidas dijo que se estaban estudiando”.

Finalmente, sostuvo que es de “gravedad institucional que el Presidente sostenga que el kirchnerismo tiene que decir que va a hacer lo mismo que hace el actual gobierno”.