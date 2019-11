Carlos Caserio sería el ministro de Transporte de Alberto Fernández, con la venia de Massa

El presidente del bloque de senadores del PJ, el cordobés Carlos Caserio iría al gabinete de Alberto Fernández. El lugar reservado sería el Ministerio de Transporte a partir del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, de excelentes relaciones con el senador cordobés y con todo el delasotismo.

El anuncio oficial llegará en los próximos días. El ofrecimiento para que Caserio se sume al gabinete nacional del Frente de Todos lo confirmó el propio senador cordobés, quien dijo a distintos medios: “La verdad es que me tomó por sorpresa. Estoy muy agradecido por la proposición; inclusive me dijo que eligiera libremente”. El senador cordobés y ex presidente del PJ provincial agregó que tras la reunión mantenida con el presidente electo; Alberto Fernández le propuso “si quería seguir en el Senado también lo hiciera, así que lo voy a pensar. La verdad es que es un cargo muy importante, pero lo voy a pensar y veremos que es lo que más conviene porque estoy muy abocado al Senado”.

Sin embargo, el ofrecimiento de Alberto a Caserio forma parte del ajedrez del peronismo nacional, donde la vicepresidenta electa Cristina Kirchner tendrá potestad sobre el Senado. Fuentes del Frente de Todos confiaron a El Destape que en la arquitectura de poder, Alberto dispondría libremente del Gabinete; mientras que Cristina quedaría con el control del Senado y parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires; y Sergio Massa sería el hombre fuerte de Diputados, donde Máximo Kirchner ocupará la jefatura del bloque del Frente de Todos.

“Carlos (Caserio) siempre defendió los intereses de Córdoba. Acá no hubo nada personal con Cristina ni con el kirchnerismo nacional, él como diputado defendió a Córdoba. Y lo siguió haciendo en estos cuatro años de gobierno de Mauricio Macri y lo seguirá haciendo con Alberto. La prioridad de Carlos es Córdoba”, le dijo a El Destape un colaborador del senador del PJ cordobés.

Como reemplazo de Caserio, Cristina propuso al formoseño José Mayans como jefe del bloque de senadores del Frente de Todos. Mayans responde al gobernador Gildo Insfrán. Como solución consensuada se resolvió la salida de Caserio –de muy buena llegada con los gobernadores- y su reemplazo por el formoseño Mayans, en vez de la mendocina Anabel Fernández Sagasti.

Caserio, quien durante los veinte años de gobiernos cordobeses de Schiaretti y De la Sota mantuvo su independencia y no se alineó con ninguno de los dos, sostiene desde hace años que en el Senado hay dos bloques peronistas: uno cristinista y otro ortodoxo.

Tras el viraje derechista de Miguel Pichetto y su candidatura a vicepresidente de Mauricio Macri; el cordobés Caserio quedó como jefe del bloque de senadores del PJ. Había llegado a la banca en 2015, cuando el Frente para la Victoria aglutinó al peronismo kirchnerista, el gobernador cordobés José de la Sota y el diputado bonaerense Sergio Massa jugaron por fuera y armaron Unidos por una Nueva Alternativa (UNA), que reunió al peronismo disidente. En esas elecciones, Cambiemos colocó por Córdoba dos senadores: la macrista Laura Rodríguez Machado –presidenta del bloque PRO- y el juecista Ernesto Martínez del Frente Cívico. El tercer escaño quedó para UNA de Massa y De la Sota: Carlos Caserio.

Massa decidió apostar por el cordobés para Transporte con una doble jugada: pacificar el Senado y armar un candidato taquillero del Frente de Todos en un distrito esquivo como Córdoba. Desde el Ministerio de Transporte, Caserio tendrá contacto con gobernadores e intendentes, además de caja para hacer política. “Es una movida de ajedrez, previendo 2021 y 2023. Schiaretti no tiene sucesor natural. Jugó contra un peronista como Alberto a favor de Macri. ¿Quién nos asegura que no vuelva a jugar en 2023 contra el peronismo y le deje la gobernación de Córdoba al macrismo en alguna de sus vertientes? El único candidato que hoy reúne condiciones para ser candidato del peronismo y el progresismo cordobés se llama Carlos Caserio”, aseguran en esta provincia mediterránea.

Sí, como todo parece indicar, Caserio pasa del Senado al Gabinete de Alberto Fernández, la sucesora natural de esa banca es Amelia López, una dirigente delasotista de más de 30 años de militancia, ex diputada nacional entre 2006 y 2007 y actual Defensora de las Niñas, Niños y Adolescentes, nombrada por la Legislatura cordobesa. En noviembre de 2020 se realizará en Córdoba en XI Congreso Mundial de los Derechos de los Niños y Adolescentes, labor a la que está abocada López desde hace meses. ¿Asumirá en el Senado y se quedará sin organizar el evento más importante a nivel mundial sobre políticas sobre niños y adolescentes? La funcionaria cordobesa no respondió ningún llamado de la prensa.

Mientras, Caserio participó ayer a la tarde de un acto en la Ciudad Universitaria de Córdoba en conmemoración por la entrada en vigencia el 22 de noviembre de 1949 del decreto firmado por el presidente Juan Perón sobre la gratuidad de la educación universitaria en nuestro país. Además del, hasta ahora, jefe de los senadores peronistas, en el acto estuvieron el diputado nacional Pablo Carro (Unidad Ciudadana) y Mirta Iriondo, decana de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (FaMAF) y ex candidata a diputada nacional del Frente de Todos.