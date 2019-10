Carlos Bianco, hombre clave de Axel Kicillof: "Vidal nos va a dejar una provincia con emergencia alimentaria"

Carlos Bianco, integrante del equipo económico de Axel Kicillof, alertó que María Eugenia Vidal dejará "una Provincia con emergencia alimentaria". No obstante, aclaró que no es posible realizar un análisis completo por toda la información que la gobernadora se niega a publicar.

El economista advirtió por el incremento de la pobreza en Buenos Aires luego de de cuatro años de María Eugenia Vidal, quien aplicó la misma política que Mauricio Macri pero a nivel local, y con idénticos resultados. "Vidal va a dejar una emergencia alimentaria, educacional y de refinanciamiento de la deuda provincial", resaltó en la noche del miércoles, en la mesa de cierre del sexto Congreso de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación y la Universidad de Quilmes.

Entre la herencia que recibirán si el Frente de Todos gana las elecciones generales, detalló que habrá un faltante de entre $ 50.000 millones y $80.000 millones para cerrar los gastos de este año. “La gobernadora dijo que nos va a dejar las cuentas en orden, pero no sabemos de cómo; esperamos que no recorte gastos sociales para cubrir ese monto”, planteó ante un auditorio repleto. “No tenemos claro el diagnóstico de lo que nos va a dejar Vidal porque no publica los datos”, dijo.

El endeudamiento también será uno de los frentes más complejos que deberá afrontar Kicillof. Mientras el pasivo bonaerense se erigía a U$S 9.362 millones en 2015, alcanzó los U$S 11.959 millones en marzo de este año. “No sólo aumentó la deuda, sino que la mayoría es en dólares, con privados y achicó el tiempo del vencimiento”, subrayó Bianco.

Esto se da en un contexto de que Buenos Aires genera más de un tercio de la producción del país, pero recibe sólo el 23% de la coparticipación. Ningún Estado sub-soberano tampoco recauda divisas, por lo que deberá juntar pesos y comprar con ellos moneda extranjera en el mercado de cambios con autorización previa del gobierno nacional.

También mostró preocupación por el nuevo brote de sarampión que tiene la Provincia, un suceso que no se daba en décadas. Por último cuestionó el lema del PRO de que mejoraron la seguridad: “Subieron todos los delitos; además, incautaron más droga pero el consumo aumentó”.

Durante su exposición, Bianco analizó que Macri llegó en 2015 con un modelo económico “muy claro, que jamás se comprobó en la historia, que es la ‘teoría del derrame’. Pero el contexto mundial no le permitió mostrarnos si en esta ocasión se daba la rareza de que por primera vez se cumplía".

Le jugó en contra la nueva disputa de dominancia mundial, donde China pugna aún por el puesto de Estados Unidos. El que calificó como el tercer debate por el poder internacional “cerró los mercados, generó mucha turbulencia en el mundo y un escaso crecimiento del comercio”.

El Presidente no vio ninguna de estas señales y decidió aplicar la apertura de todas formas. "Macri estaba desconectado de la realidad mundial". “Tenía el objetivo de crear un boom exportador, una lluvia de inversiones y captar capitales internacionales para grandes proyectos de inversión”.

Para lo primero devaluó desde los $ 9,45 de 2015 hasta los $ 60 actuales y firmó acuerdos bilaterales. Los “brotes verdes” los pretendía con la desregulación cambiaria y financiera. La llegada de fondos internacionales, en tanto, la buscó con la capitulación ante los fondos buitre. “Esperaba que estas tres movidas generen un derrame de riqueza hacia abajo, pero no pudo ni probarla”, explicó Bianco.

El ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales del kirchnerismo compartió mesa en el auditorio del CCC junto a Magdalena Rúa, Carlos Heller, Martín Burgos, Rodolfo Pastore, Alexandre Roig, con la moderación de Juan Carlos Junio.