Buena noticia en Italia: registró la cifra más baja de contagios por coronavirus de los últimos 20 días

Italia registró 1.648 casos confirmados de coronavirus en 24 horas y es la cifra más baja de los últimos 20 días. El país europeo no lograba registros de ese nivel desde el 9 de marzo, cuando comenzó la tendencia alcista.

Si bien el número de contagios bajó, la cantidad de muertos subió a 11.591, unos 812 más respecto al domingo, según datos que brindó Protección Civil. Actualmente, hay 75.528 personas infectadas.

El presidente del Consejo Superior de Sanidad, Franco Locatelli, aseguró que "cae el número de sujetos positivos con un número similar de pruebas realizadas en los últimos días". Desde que se detectó el primer caso en Italia el 20 de febrero, el número total de contagia llegó a los 101.739, de los que 14.620 ya se curaron.

De los casos positivos registrados actualmente, el 58% está recuperándose en sus casas, aislados y con síntomas leves o sin ellos. En tanto, cerca de 4.000 están bajo cuidados intensivos.

La región más afectada por el virus es Lombaría y su gobernador, Attilio Fontana, aseguró que "va por el buen camino" en la lucha contra la pandemia. Por eso, remarcó que la curva de contagios "ya no sube, no está aún bajando, pero no está aumentando. Es la cosa positiva que vemos con interés, atención y esperanza".