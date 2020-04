Brasil se desangra: 199 muertes por coronavirus en un día

El Ministerio de Salud de Brasil informó que en las últimas 24 horas se registraron 199 muertes por coronavirus, elevando la cifra de fallecidos a 1.355. Según esa cartera, 1.564 personas fueron diagnosticadas con coronavirus, por lo que el número de casos ascendió a 23.723.

Con este balance, Brasil sigue como el país más afectado por el coronavirus en América del Sur -tercero en todo el continente- y la mortalidad de la pandemia se ubica en 5,7%.

San Pablo es el estado más afectado, con 8.895 diagnósticos positivos y 608 muertos; seguido de Río de Janeiro, con 3.231 casos confirmados y 188 fallecidos.

El ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, enfrentado con Jair Bolsonaro por el manejo de la crisis sanitaria, pidió un "único discurso" del Gobierno para combatir el brote porque la población "no sabe" si debe "escucharle" a él o "al presidente", quien defiende terminar con el confinamiento impuesto en varios estados y municipios.

Los roces entre el presidente Jair Bolsonaro y su ministro de Salud, Luiz Mandetta se agravaron en las últimas horas. “Espero que tengamos modelos de trabajo unificados, porque lo que pasa es que el brasileño está en duda, no sabe si escuchar al ministro o al presidente”, dijo Mandetta anoche al canal TV Globo.



“Yo no miro la TV Globo”, respondió lacónicamente el mandatario esta mañana, consultado por periodistas sobre la declaración de su ministro. La réplica estuvo a cargo del vicepresidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Otoni de Paula, quien afirmó que “Mandetta es un cáncer que si no es extirpado va a convertirse en metástasis”, según la agencia ANSA.

Mandetta no asistió esta noche a la conferencia de prensa en la que funcionarios del área de Salud informan diariamente sobre la evolución de la pandemia.



La semana pasada, Bolsonaro estuvo a punto de echar a Mandetta y reemplazarlo por el diputado Osmar Terra, pero a último momento dio marcha atrás, luego de comprobar la oposición a esa medida por parte de la mayoría de los miembros del gabinete y los presidentes de las dos cámaras del Congreso.