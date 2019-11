Brandoni habló sobre el futuro gobierno de Alberto: “Espero que le vaya bien”

El actor macrista Luis Brandoni confió en que Cambiemos se fortalecerá a partir del próximo año ya que “fue un resultado muy importante” y se refirió al próximo gobierno de Alberto Fernández.

“Me parece que fue un resultado muy importante, porque así es la democracia. Yo soy radical desde hace muchos años y como tal aprendí hace mucho tiempo que en la democracia se gana y se pierde, de modo que me afectó en un cierto modo. Por supuesto, que hubiese preferido que Cambiemos hubiese ganado la elección, pero hizo una elección extraordinariamente importante, se modificaron las relaciones de fuerzas del Parlamento”, destacó el militante radical en una entrevista con Infobae.

Asimismo, aseguró que “hay un cambio de la visión de la política en la sociedad argentina que habría que tenerlo un poquitito más en cuenta” al subrayar que “lo que pasó durante la campaña fue muy significativo, muy significativo”.

“Estamos de pie, estamos vivos, estamos con un futuro, nítidamente. Lo que lamento es no haber podido disfrutar de eso y no haber estado en una de esas manifestaciones, no estar en la asunción del nuevo gobierno, que se va a hacer de manera normal, formal, como corresponde. Pero bueno, de todos modos, estoy muy entusiasmado con esto. Lo sigo estando”, expresó.

En ese sentido, Brandoni manifestó sus buenos deseos al gobierno de Alberto Fernández: “Yo espero que no, que no le vaya mal; espero que le vaya bien”.

“Espero que no den por tierra con todo lo que se ha hecho bien, que tomemos debida cuenta de los errores que cometió el gobierno de Cambiemos pero que se pondere y que se siga en las cosas que se hicieron bien. Eso debería ocurrir”, concluyó.