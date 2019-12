Diego Brancatelli cruzó al gobierno por los créditos UVA y le mandó un mensaje a María Eugenia Bielsa

El periodista Diego Brancatelli cuestionó al gobierno nacional por los créditos de Unidad de Valor Agregado (UVA) al manifestar que es un error que "la mayoría no ingrese al congelamiento" de las cuotas.

"Lo de #Macri y los Créditos #UVA fue un engaña pichanga. Un beneficio para muy pocos. Que el actual Gobierno siga con la misma medida es un ERROR. No lee la letra chica o no les interesa. La gran MAYORIA no ingresamos en ese congelamiento", escribió el panelista de Intratables.

Lo de #Macri y los Créditos #UVA fue un engaña pichanga. Un beneficio para muy pocos.

Que el actual Gobierno siga con la misma medida es un ERROR.

No lee la letra chica o no les interesa.

La gran MAYORIA no ingresamos en ese congelamiento.@alferdez@MariaEBielsaOk@SantiCafiero — Diego Brancatelli (@diegobranca) December 31, 2019

En su cuenta de Twitter, Brancatelli además arrobó a la ministra de Vivienda y Hábitat, María Eugenia Bielsa: "Sería interesante que en vez de improvisar o seguir con una medida desacertada, convoquen a los damnificados para entender cuál es el VERDADERO problema. No es muy difícil. Sólo es cuestión de ganas y voluntad".

Sería interesante que en vez de improvisar o seguir con una medida desacertada, convoquen a los damnificados para entender cuál es el VERDADERO problema.

No es muy difícil.

Sólo es cuestión de ganas y voluntad.@MariaEBielsaOk@hipotecadosuva — Diego Brancatelli (@diegobranca) December 31, 2019

Brancatelli publicó un tercer mensaje pidiendo al gobierno que congele las cuotas para todos.