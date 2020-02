Diego Maradona rompió el silencio y se manifestó sobre el recibimiento especial que tendrá en la cancha de Boca. Es que en la última fecha de la Superliga, Gimnasia y Esgrima La Plata visitará La Bombonera y la hinchada seguramente coreará su nombre. Y si bien Juan Román Riquelme y la dirigencia le harán un homenaje, 'Pelusa' liquidó al vicepresidente 2° y a toda la comisión directiva.

En diálogo con TyC Sports, y entrevistado por Martín Arévalo, Maradona sentenció a Riquelme: "¿Me dicen que soy hincha de Boca? Soy hincha de Boca, pero no renuncié nunca a la Selección, no falté a ningún entrenamiento en Boca. Los amigos que son 'amiguetes', no tienen idea de esto porque entraron sin estudiar".

"No necesito que nadie me cuelgue una bandera, ni nada. Yo soy hincha de Boca"

Haciendo alusión a la renuncia de Juan Román Riquelme a la Selección Argentina cuando Diego era el entrenador, Maradona agregó: "No lo digo sólo por Riquelme, no me interesa. No me interesa que me den una plaqueta, no me interesa que me reciban. La calle dice otra cosa".