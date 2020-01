Benito Cerati ubicó a Andrés Calamaro por sus declaraciones discriminatorias en Twitter

Las filosas chicanas del comediante británico Ricky Gervais durante la 77° edición de los Golden Globes generaron una polémica nacional, en la que dos músicos se cruzaron a raíz de un tuit discriminador e intolerante. Los protagonistas del hecho fueron Andrés Calamaro y Benito Cerati, y se vieron envueltos en un largo hilo tuitero por una publicación de Calamaro: "Que hay que hacer para ganar además de ser lesbiano, exótico, mujer, obeso, latino, negro, oriental, feminista y votar demócratas"

Que hay que hacer para ganar además de ser lesbiano, exótico, mujer, obeso, latino, negro, oriental, feminista y votar demócratas .. — Brad Pittbull (@bradpittbull666) January 6, 2020

Sobre el polémico comentario de Calamaro, Benito contraatacó con altura e ironía, provocando un ida y vuelta entre ambos artistas.

Bien ahí siendo una persona horrible ya sin esconderlo eh. La gente q pertenecemos a minorías agradece q salgas del closet de la podredumbre así ya sabemos contra qué lidiamos. — Benito Cerati (@Vanity_Sexx) January 8, 2020

A la respuesta de Cerati, Calamaro replicó con un "¿Qué pasó Benito? No estaría entendiendo, nosotros no ‘lidiamos en contra’. Un beso", tratando de aliviar la situación. Y sumó información en otro tuit que acrecentó el disgusto del joven artista: "Es humor Golden Globes, Benito. Hollywood es ‘discriminación positiva’ de manual. Son Opus Dei votando demócratas. Son los premios de Hollywood, mi querido. Premian muy cuidadosamente para conformar a las minorías del capitalismo. Fue anoche. Todos advertidos por Gervais". Cerati, quien luego acusó a Calamaro de esconderse en la amabilidad para no mostrar su verdadera personalidad. continuó: “No sé qué entrega de premios viste. Y aun así, ¿qué problema tenés? ¿Puede alguien ser talentoso sin ser de una mayoría?”.

El conflicto siguió cuando "El Salmón" realizó otra publicación, que Benito Cerati contrarrestó de maneja eficaz: “Mi intención siempre es la mejor. Los humoristas (Ricky Gervais y Sacha Baron Cohen) entendieron todo y se rieron de la industria en real time. Hubo momentos penosos, y los premios al cine me encantan. Las ‘minorías’ ya son ‘mayorías’ y se exagera mucho. Pero el cine es arte libre, deberían estar más allá de ciertas ‘correcciones’”, preciso Andrés Calamaro.

“Sigo sin entender qué premios viste. Literalmente casi ninguna persona que mencionás con esas caracteristicas recibió un premio. O, dejame entender, ¿fue un chiste?”, sentenció Cerati, dando a entender las contradicciones en el discurso de Calamaro. El señalado apuntó con un tuit final, donde se le escapó otra dosis de machismo: “(...) Además hubo humor en los Golden Globes y muy bueno. Gervais y Borat. Hollywood aparenta filantropía pero es como es. Son Opus Dei votando demócratas. La viuda de Heath Ledger, Michelle Williams, exageró con un agradecimiento eterno, llenos de lugares comunes del feminismo, demasiado solemne. Soy feminista y me incomodó mucho el ‘cinismo cursi’”.