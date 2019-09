Benito Cerati pronunció la frase de Gustavo Cerati que lo marcó en su carrera

El cantante y músico Benito Cerati contó cómo era la relación con su padre, Gustavo Cerati, y qué le dijo cuando le confesó que tenía miedo al "síndrome de Lennon".

Invitado a PH Podemos Hablar, el programa que Andy Kusnetzoff conduce en Telefe, Benito señaló que con el líder de Soda Stereo tenían "una relación muy linda".

LEA MÁS Mirtha y Andy se volvieron a enfrentar con un sorpresivo resultado

"Fueron varios momentos y situaciones. Era todo muy relajada en mi casa, no había como una cosa pactada de sentarnos a hablar", señaló.

Y luego reveló cuál fue la frase que lo marcó para toda su vida: “Sí recuerdo que yo estaba muy preocupado con cómo me iba a ir cuando fuera grande e hiciera música. Me acuerdo que le dije que le tenía miedo al síndrome de Lennon y me dijo ‘si hay pasión, no hay error’. Eso es algo que recuerdo”.

"Ahora de grande, después de unos años, rescaté esa frase tan simple y tan emotiva", concluyó.