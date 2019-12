Benito Cerati desmontó una operación en su contra y destruyó a los medios macristas

El cantante Benito Cerati expresó su enojo contra los medios que intentaron opacar la fiesta que fue la asunción de Alberto Fernández, cuando contó que fue asaltado cuando iba rumbo a Plaza de Mayo.

A través de su cuenta de Twitter, el músico criticó: “Me mata que usaron la intrascendencia de que me robaron para operar en contra de una ideología política. Lamentable, pero ajeno a mí completamente”.

Me mata q usaron la intrascendencia de que me robaron para operar en contra de una ideología política. Lamentable, pero ajeno a mí completamente. No soy un operador K, asi que conté cuando me robaron y esto solo muestra desesperación macrista de agarrarse de algo. 😘 — Benito Cerati (@Vanity_Sexx) December 11, 2019

“No soy un operador K, así que conté cuando me robaron y esto solo muestra desesperación macrista de agarrarse de algo”, disparó.

Asimismo, recordó: “También es como cuando me robaron en El aeropuerto Ezeiza y tb (sic) lo conté acá y me pusiera a bardear políticamente: no estoy tan al pedo, honestamente. Ustedes hasta me hicieron tendencia. Cualq con 2 dedos de frente sabe q en multitudes hay choreos. festivales, shows, partidos”.

“Pero Ellos hicieron el link solitos K=chorros. Lamentable, solo les pediría una cosa; aflojen el prejuicio y el odio. Por ustedes, quedan pésimo ustedes. Gracias!”, sentenció.