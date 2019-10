Benito Cerati criticó al gobierno de Mauricio Macri: "Todo han empeorado, no encuentro casi nada rescatable"

El músico y líder de la banda Zero Kill, Benito Cerati, cuestionó al gobierno de Mauricio Macri por las políticas de Estado que hundieron a personas de clase media "que antes estaban bien" y explicó que sufre al ver que las personas pobres tienen "la soga al cuello".

"Nunca estuve cómodo con este gobierno. Desde el día uno supe que no iba a ser mi favorito. Lo que me pone bien no es que vaya a ganar tal, si no que va a terminar este gobierno", opinó Cerati en el adelanto de la entrevista con El Destape por la presentación de “UNISEX”, el tercer disco de estudio de Zero Kill que tendrá un concierto clave en una de las salas más importantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto al cantante y compositor de rock alternativo, Rocco Posca.

Acerca de un posible triunfo de la oposición en las elecciones presidenciales de octubre, Benito Cerati se mostró aliviado "porque le van a sacar la soga del cuello a la gente y manifestó que "eso a mi me deja respirar". "No por mí, porque yo no tengo problemas, pero me hace mal lo que veo, me molesta mucho lo que pasa", afirmó.

MÁS INFO El insólito manual de Juntos por el Cambio para fiscalizar: “Hacete amigo de militares y gendarmes”

El músico comentó que sintió la necesidad de involucrarse en ciertos temas que antes miraba de costado: "No sólo la gente carenciada sufre, gente que estaba bien cayó desplomada en los últimos años. Es tremendo lo que pasa, no lo puedo dejar pasar. Eso me lleva a hablar, me parece importante. Me parece importante tener una voz por esto, incluso más que sacar un disco nuevo que me parece algo irrelevante con lo que está pasando".

Benito Cerati además comparó la gestión de Macri con el país que dejó el kirchnerismo. "Todo ha empeorado, no encuentro casi nada rescatable. No digo que antes todo funcionaba, pero me parece que todo cayó mal. Es imposible rescatar algo, estamos viviendo una etapa tremenda ahora y espero que algo mejore", afirmó.

Cerati transita el último tramo de 2019 presentando “UNISEX”, un disco que presenta una combinación de una mirada no binaria, creada a partir del pop electrónico y el rock alternativo. Con una fuerte impronta, las canciones y sus videoclips muestran una mirada crítica al sentido común, a la idea de la normalidad y de los prejuicios.

Las próximas presentaciones de Cerati:

Viernes 20

Feliza

Av. Córdoba 3271, Buenos Aires.



Sábado 21

Acústico en Terrazas Design Recoleta

Av. Pueyrredón 2501, C1119 ACI, Buenos Aires, Argentina



OCTUBRE

Viernes 25

La Tangente.

Junto a Rocco Posca



NOVIEMBRE

Domingo 3

Festival Parquerama

Teatro Vorterix

Junto a Lucas & the Woods, Barbi Recanati, Barco y Rocco Posca