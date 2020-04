Barack Obama dio su apoyo a Joe Biden para vencer a Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos

El expresidente de EEUU Barack Obama anunció su apoyo al candidato presidencial Joe Biden, quien competirá en las elecciones nacionales de noviembre contra el actual mandatario, Donald Trump. De la misma manera lo hizo Bernie Sanders, luego de perder las primarias del Partido Demócrata.

"Elegir a Joe como mi vicepresidente fue una de las mejores decisiones que tomé y él se volvió un amigo cercano. Creo que Joe tiene todas las cualidades que necesitamos en un presidente en este momento", dijo el exmandatario en un mensaje en video.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX