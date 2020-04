Baby Etchecopar está a punto de cerrar un acuerdo para ser el reemplazante del periodista deportivo Fernando Niembro, quien hoy dejó Radio Rivadavia en malos términos con las autoridades.

Niembro anunció en Radio Rivadavia que las autoridades le comunicaron que no saldrá más al aire. Al menos, al frente de La Oral Deportiva, ciclo que conduce todos los mediodías.

Y allí, en vivo, estalló contra todos. Inclusive contra Eduardo Feinmann, quien tiene su espacio de 9 a 12, en Alguien tiene que decirlo. "Quiero contarles que ayer la máxima autoridad de esta radio (Marcelo Fígoli) me dice que este programa no va a salir más al aire. No sé si tenemos algunas horas más. Me dieron motivos vagos, inentendibles, inexplicables. Me estaban faltando el respeto y no lo voy a permitir", comenzó diciendo Niembro, quien acto seguido mencionó directamente a su colega Feinmann.

"Me ofrecieron seguir en otros rincones de la radio, como columnista de Feinmann, es faltarme auténticamente el respeto que yo no voy a permitir. Les dije que no que no soy columnista de nadie, era peyorativo e indignante que me dijeran algo de ese tipo. Tengo orgullo, salud y no voy a permitir que me humillen", sentenció el periodista deportivo.

Según el portal Expediente Político, "está un 90% cerrado el ingreso de Baby Echecopar, quien aceptó y falta aun cerrar la cifra de su contrato". Y explica: "Un contrato que rompería el molde de una radio que paradójicamente sigue sin pagar salarios en tiempo y forma a sus empleados".

Baby viene de renunciar de Radio 10, propiedad del Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Sin aire en el éter sería su nuevo arribo para una histórica radio como Rivadavia.