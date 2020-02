Axel Kicillof pagó deuda emitida por María Eugenia Vidal en 2017

Luego de afrontar el pago del bono BP21 tras duras negociaciones, el gobierno de la provincia de Buenos Aires realizó un nuevo pago de deuda. Esta vez, la gestión de Axel Kicillof debió hacerse cargo de un título emitido por la administración de María Eugenia Vidal.

La provincia erogó a los acreedores U$S 24,3 millones, que corresponden al pago de intereses del sexto servicio de renta del bono BP23. El pasado 8 de febrero, los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda ya habían adelantado su decisión a la Bolsa.

De acuerdo al comunicado oficial, el cálculo de la renta a abonar se realizó sobre la base de una tasa fija anual de 6,5%, para el período que comprende desde el 15 de agosto de 2019 hasta el 15 de febrero de 2020. Sin embargo, no será el último compromiso que deberá asumir Kicillof.

Para el 2020, el total de la deuda a pagar asciende a U$S 1928 millones. El 67% (unos U$S 2.274 millones) corresponde a deuda contraída entre 2016 y 2019, durante la gestión de Vidal.

Para los años siguientes, los compromisos generados en los últimos cuatro años representa el 62% de los vencimientos de 2021 (por U$S 1.596 millones), el 90% de los vencimientos de 2022 (por U$S 1.853 millones) y el 92% de los vencimientos de 2023 (por U$S 2.023 millones).

El gobierno provincial viene de pagar la totalidad del bono BP21, luego de no cerrar un acuerdo con el 75% de los bonistas, la cifra necesaria para aplicar una reestructuración. El fondo Fidelity, el mayor tenedor del título, no aceptó las condiciones propuestas por la Provincia, que tuvo que abonar para no entrar en default.