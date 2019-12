Axel Kicillof enviará a la Legislatura bonaerense un proyecto de Emergencia Social, Económica, Productiva y Energética

El gobernador Axel Kicillof enviará el proyecto de Ley de Emergencia social, económica, productiva y energética a la Legislatura de la provincia que, en caso de ser aprobado, se extenderá por dos años con la posibilidad de ser prorrogado por un plazo similar. En particular, hace foco en la necesidad de generar empleo, reactivar la industria, terminar con tarifas injustas, combatir el hambre, mejorar los servicios públicos y prorrogar el Presupuesto hasta tanto se sancione uno propio.

Puntualmente, la iniciativa declara el estado de emergencia social, económica, productiva y energética para toda la provincia. También la de prestación de servicios y ejecución de contratos a cargo del sector público bonaerense, en los tres Poderes y sus dependencias.

Se ratifican, además, las emergencias en seguridad pública, política y salud penitenciaria; infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos; administrativa y tecnológica, actualmente vigentes. En materia de contratos del sector público, el proyecto autoriza al Ejecutivo a disponer su renegociación o rescisión, debido a la existencia de muchos de ellos en suspenso.

El anuncio se realizó este mediodía en la capital provincial, en La Plata, en boca de la vicegobernadora Verónica Magario, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín.

Bianco, quien fue popularmente conocido por manejar el Clio que acompañó a Kicillof durante toda la campaña, detalló que en el Gran Buenos Aires la desocupación está cerca del 13% y que en total, a nivel provincial, hay 854 mil personas desempleadas.

Por ello, la iniciativa le encomienda al Ejecutivo la creación de un programa de emergencia dirigido a las micro Pymes y pequeños y medianos productores, así como la implementación, mediante ARBA, de un régimen de regularización de deudas para ese sector. Quienes se acojan al mismo -con pagos que podrán hacerse al contado, en tres cuotas sin interés o hasta en 120 meses, con intereses - deberán mantener su dotación de personal.

Además, y con el objetivo de lograr iniciar las clases en tiempo y forma en 2020, el Jefe de Gabinete detalló que se detectaron las necesidades de infraestructura escolar, enmarcadas en la emergencia social, que también abarca cuestiones de hambre y salud. Magario acotó, en línea con el discurso Presidencial: “Pedimos fundamentalmente que lleguen rápidamente los recursos a los sectores que más lo necesitan”.

Al respecto, el proyecto crea un Programa Especial de Emergencia Educativa destinado a financiar obras urgentes, mediante convenios con municipios o consejos escolares. Por otro lado, pero en el mismo sentido, mediante el Ministerio de Salud podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento sanitario, acceso a medicamentos, vacunas, tratamientos e insumos.

Esta emergencia “solicita que el Poder Ejecutivo pueda implementar todos los programas nacionales en materia de emergencia alimentaria” y que, en materia energética, “se lo faculte a disponer la suspensión de los aumentos tarifarios en transporte y servicios de energía eléctrica”.

El texto hace foco en la crisis energética y tarifas que "no son justas ni razonables". Cuando asumió, Kicillof aseguró que “si una tarifa no puede ser pagada por un jubilado, no es una tarifa es un saqueo”, por lo que anunció la suspensión del aumento a la luz, pautado por María Eugenia Vidal, para enero del próximo año. Puntualmente, la iniciativa establece que la suspensión será por 180 días, prorrogables mientras dure la emergencia, en transporte y energía. En ese lapso, se iniciará un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral, así como su análisis y revisión del marco regulatorio y actuales concesiones.

En materia económica, el proyecto prevé la prórroga de la vigencia del presupuesto para el 2020 "hasta tanto sea sancionada la ley de Presupuesto General de la Administración Provincial", por lo que se renovarán los importes presupuestarios teniendo en cuenta créditos vigentes y recursos ingresados al 31 de diciembre de este año y la autorización, al Ministerio de Hacienda y Finanzas, para efectuar las adecuaciones necesarias para poder llevar adelante las emergencias.

La emergencia incluye el problema de la deuda. Bianco comunicó que “el endeudamiento ha crecido mucho y ha cambiado en su composición: la deuda en moneda extranjera pesa mucho más que antes”. Por eso sostuvo que este proyecto propone “tomar las acciones para recuperar la sostenibilidad de la deuda de la Provincia” para lo cual se faculta al Ejecutivo a llevar adelante las gestiones y actos administrativos necesarios destinados a tal fin.

Según informaron desde el Gobierno, las medidas se analizarán en una comisión bicameral integrada por miembros del Poder Legislativo, con una convocatoria abierta a la Defensoría Del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil.