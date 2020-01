Axel Kicillof desmintió la fake news sobre el rechazo de un fondo a su propuesta por la deuda

Con el cierre de la negociación por la prórroga del bono BP21 por US$250 millones, más intereses, el gobierno de Axel Kicillof obtendría un aire a las finanzas de la provincia de Buenos Aires. En las últimas horas comenzó a circular la información de que uno de los tenedores rechazó la propuesta de la gestión bonaerense, pero desde La Plata lo desmintieron de forma tajante y aseguraron que las conversaciones siguen en pie.

"El proceso continúa abierto por lo que no se puede anticipar ningún resultado", aseguraron desde la gobernación y aclararon que "la mecánica del proceso sólo permite avisar la aceptación, no el rechazo" por lo que sería imposible que el fondo Fidelity haya informado que no aceptará la prórroga del pago a mayo.

Desde el gobierno bonaerense advirtieron que "en estos momentos proliferan rumores para afectar la buena fe y la transparencia del proceso" pero recalcaron que "no existe ninguna nota, ni aviso de rechazo."

El portal LPO publicó que el fondo estadounidense Fidelity, el mayor tenedor de bonos, informó por escrito su rechazo a la propuesta de Kicillof. Según Bloomberg, tiene algo más del 16% del BP21 con las tenencias de FMR LLC (13,28%) y FIL Limited (3,15%).

El ministro de Economía de la nación, Martín Guzmán, le brindó su apoyo a la negociación bonaerense esta mañana en conferencia de prensa al asegurar que ambos gobiernos coordinan una estrategia conjunta en materia de deuda. "El país ni la provincia esta en condiciones de pagar el capital. Esperamos la buena voluntad de los bonistas y una solución ordenada", dijo el funcionario.

Ayer, El Destape contó que la gestión de Kicillof se muestra optimista respecto a la negociación y a a posibilidad de conseguir, o incluso superar, el 75% de la aprobación necesaria. Sin embargo, desde el edificio ubicado en Calle 6 aclararon que no se pueden adelantar resultados de las conversaciones hasta el martes, cuando se ponga punto final al proceso.

El gobierno le propuso a los tenedores de bonos con vencimientos en 2021 prorrogar al 1 de mayo el vencimiento previsto para el próximo 26 de enero. La solicitud fue postergar el pago de capital del 26 de enero por US$ 249.975.000 hasta el 1 de mayo de este año. Para ello, necesitan la aprobación del 75% de los tenedores del capital en circulación antes de mañana.