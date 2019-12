Axel Kicillof cruzó a María Eugenia Vidal porque la oposición no cumplió su palabra y rechaza la ley Impositiva

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cruzó a la oposición comandada por la ex gobernadora María Eugenia Vidal por no cumplir con lo acordado de que se aprueben las primeras leyes del actual gobierno, como es la Ley Impositiva, para llevar adelante las emergencias declaradas y dar asistencia a los sectores más vulnerables. Además, desmintió el discurso de Cambiemos de que se aplicaría un “impuestazo” y los acusó de no querer dialogar.

“La semana anterior al tratamiento de la Ley Impositiva tratamos las leyes de emergencia en un entendimiento con los opositores y Vidal la que llevó adelante la negociación, quería que no se dijera emergencias porque dejaba en evidencia que dejaron la provincia como tierra arrasada”, disparó el gobernante en diálogo con El Destape Radio.

Indicó, además, que al aprobarse las emergencias la semana pasada “ahora tocaba la Ley Impositiva que planteaba recaudar los mismos recursos que el año pasado, como cuando estaba Vidal” y explicó que “ingresos Brutos queda igual y luego quedaba el impuesto inmobiliario y rural. Representa el 4% del total de los recursos de la provincia".

Asimismo, apuntó a la crítica situación económica que dejó el gobierno de Cambiemos ya que “este año hay vencimiento de deuda por $200.000 millones que deja Vidal” y advirtió que “habrá que afrontarlos con una recaudación disminuida por responsabilidad de la oposición".

"La posición de la oposición, sustentada por los medios hegemónicos, es que nosotros no quisimos negociar. Y eso es una alevosa mentira", disparó.

El viernes por la tarde, los legisladores de Juntos por el Cambio decidieron no sesionar ni dar tratamiento a la Ley entre críticas sin fundamentos, a lo cual, Kicillof replicó: “Estuvimos negociando sobre 8 puntos que plantearon opositores. Pero nunca tuvieron vocación de solucionar el problema y ni aparecieron a la reunión”.

“La oposición lejos de ser constructiva, creo que decidió un posicionamiento valiéndose de una mayoría que tiene en el Senado”, aseveró y cargó directamente contra la ex gobernadora que es la interlocutora de Cambiemos, mientras vacaciona en Francia junto a su nueva pareja, Enrique Sacco.

Y arremetió: “Había un tema importante que estaba en el marco de un acuerdo de la aprobación de las primeras leyes y eso no se cumplió. Yo voy a insistir con la ex gobernadora porque ese es el papel que ella, de alguna manera, se había marcado cuando tuvimos las charlas”.