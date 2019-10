Axel Kicillof cerró la campaña en Mar del Plata y aseguró que "fracasó el neoliberalismo en la Argentina"

En el cierre de campaña del Frente de Todos, ante una rambla repleta en la ciudad de Mar del Plata, el candidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que en la Argentina fracasó el neoliberalismo porque primó un proyecto de país colectivo frente a uno individual.

Después del discurso de Fernanda Raverta, candidata a intendenta local, Kicillof hizo foco en la unidad del peronismo y cómo la crisis generada por el macrismo no derivó en un nuevo "que se vayan todos", sino que llevó a que se vote al Frente de Todos.

Ante esta propuesta del peronismo, contrapuso "un proyecto cultural, simbólico, buscaban imponer una forma de vida basada en el egoísmo, en la idea de que el país puede manejarse como una empresa", como es el del macrismo. Y agregó: "Era, además de un proyecto neoliberal en lo económico, era un proyecto neoliberal en lo político, en lo cultural y en lo simbólico. Hoy podemos decir que fracasó el neoliberalismo en la Argentina".

Pero el candidato argumentó que ese proyecto fracasó porque, "a pesar de lo intentos de que predomine el individualismo, la sociedad argentina no perdió su identidad: la solidaridad, trabajar con el otro, no estar pisando cabezas. Argentina no quiere un proyecto de individuos, quiere un proyecto colectivo para todos y todas y un gobierno que esté a la altura de eso".

El economista hizo referencia a la campaña del oficialismo, la cual calificó de "surrealista, errática", porque "pareciera que quieren volver a lo mismo que funcionó en 2015: campaña sucia, acusaciones, tratar de atacar al otro y las promesas de devolver el empleo y la producción".

Sin embargo, alertó que "el proyecto que tienen es el contrario. El problema no es si se puede o no, como vocifera el Presidente, el problema es que un Gobierno no se debe meter en el bolsillo de los jubilados, sacarle la comida a los que más problemas tienen, gobernar con mentiras y engaños".

Ante una difícil situación económica, política y social del país y de Buenos Aires, Kicillof pidió dirigentes y dirigentas que "trabajen para los que más necesitan" y para "transformar la realidad" en pos de todos, para "poner en marcha la provincia" con su compañera de fórmula, Verónica Magario.

Frente a un escenario repleto de seguidores, efervescentes, Kicillof aseguró: "No tenemos que esconder a nadie, estamos orgullosos de lo que somos y les pedimos que voten toda esa boleta", en crítica directa a la opción del oficialismo por esconder a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal para - intentar - evitar perder más votos.

Pese a ello, pidió trabajar hasta el último día por la campaña para llevar a Alberto Fernández y Cristina Kirchner a la Casa Rosada y poner en marcha la economía del país: "Ese Gobierno distinto está llegando y tenemos que hacer que sea realidad este domingo".