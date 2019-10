Axel Kicillof apuntó contra el macrismo: "Me parece muy cruel su discurso electoral"

Con un ojo puesto en las elecciones del domingo y otro en el 10 de diciembre, Axel Kicillof estuvo en Zárate donde resaltó la importancia del impulso del sector productivo y criticó la gestión actual.

El candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, estuvo de recorrida por la segunda sección electoral y visitó los distritos de San Pedro, San Nicolás y Zárate, con cierre en Campana.

"En estos cuatro años con la presidencia de Macri y la gobernación de Vidal se ha retrocedido muchísimo. Es lo que vemos en todos lados, la pérdida de empleo, la pérdida de capital porque hay empresas, Pymes, emprendimientos que han cerrado en toda la región", aseguró desde el Anfiteatro Homero Expósito donde estuvo acompañado por el candidato a intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro.

Y continuó: "Esta región tan vinculada a la historia de la industria nacional ha sido una de las principales perdedoras. Es el tejido industrial y productivo el que necesita de una visión estratégica".

"Los he escuchado decir que si los votan esta vez, van a conseguir por fin generar trabajo, producción y a recuperar el salario. Yo lo que le pido a la gobernadora y a Macri es que si ellos están realmente viendo cómo está la provincia, ¿por qué no empiezan hoy en vez de esperar hasta diciembre? Las fuentes de trabajo se siguen perdiendo y los negocios se siguen cerrando. Me parece muy cruel decirles que saben cómo pero que lo van a posponer para después de las elecciones. Se nota mucho que es un discurso electoral", sostuvo.

En la misma línea, agregó: "No es por la vía del tarifazo, del naftazo o de la caída de las jubilaciones o del salario. Tiene que haber un Estado presente para reconocerles los derechos básicos de los y las vecinas, como poder trabajar, tener estabilidad en su empleo, llegar a fin de mes, poder comprar la comida y pagar la cuenta de luz. ¿Qué ganamos dejando a la gente afuera? Con la gente afuera nada, todo con la gente adentro".

El diputado nacional cerrará su campaña en dos tandas. Este miércoles estará en La Plata junto a la ex presidenta Cristina Kirchner y el jueves en Mar del Plata acompañado de Fernanda Raverta, la postulante a intendenta del peronismo.