Axel fue denunciado por abuso sexual y Lali Espósito habló del incómodo momento que pasó Tini Stoessel

Conmocionado el mundo artístico por la denuncia contra el cantante Axel por abuso sexual. Tras los rumores que circularon en redes sociales, la acusación se formalizó ante la Justicia de Cipoletti y ahora la cantante Lali Espósito se refirió a su colega al recordar un viejo episodio en el que estuvo involucrada Tini Stoessel.

Hace algunas semanas, en España, ambas cantantes participaron de un recital y en una entrevista la protagonista de Violeta se mostró incómoda con gestos y movimientos extraños, y sacándole la mano de Axel de su propio hombro. Tini comentó que le dolía la cabeza y negó cualquier otra especulación al respecto.

"Estábamos haciendo un móvil y Rozín me pidió que haga de notera para darle movimiento a la nota, me puse a hacer esa tarea y no vi ninguna situación, entiendo que no pasó nada, los protagonistas hablaron y lo dijeron, eso es lo que vale. Yo no vi nada, había mucha gente atrás", comentó Espósito Lali en Involucrados.

Por otro lado, también hizo referencia al pedido de captura que realizó la justicia de Nicaragua en contra de Juan Darthés en la denuncia por abuso que le inició Thelma Fardin. "Celebro que haya justicia para quien la esté pidiendo, que en este caso es Thelma, es un tema complicado, me da alegría por Thema y por todas las que se animaron a contar cosas luego de ese hecho. Thelma tuvo que enfrentar comentarios de mucha gente que le decían cosas hirientes para alguien que pasó por algo así. Todo lo que suceda ahora tiene que ser con respeto, no hay festejos", aseguró.