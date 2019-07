Atentado a la AMIA: Sergio Lapegüe no pudo contener el llanto al aire en TN

El conductor de Todo Noticias Sergio Lapegüe no pudo contener el llanto al aire cuando recordaba las imágenes que vio al momento de cubrir la noticia del atentado en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

"El camarógrafo me dijo que relatara como si estuvieras viendo la Tele y entonces empiezo a relatar. Cuando lo vi al camarógrafo estaba al lado de una persona que acababa de morir y lo veo que estaba llorando al camarógrafo. Yo no me emocionaba", afirmó Lapegüe.

El conductor de televisión afirmó que lloró durante horas cuando llegó a su casa y vio a su hija Micaela, quien era una bebe. "Te das cuenta que todo se puede perder en un segundo", afirmó y lloró en vivo.

"Fue la cobertura más impactante de mi carrera y fue en mi debut con un móvil en vivo", afirmó Lapegüe quien manifestó que sintió mucho dolor y mucha tristeza.