Atentado a la AMIA: Garavano cruzó a Cimadevilla y negó un "encubrimiento del encubrimiento"

El ministro de Justicia, Germán Garavano, se refirió al aniversario del atentado a la AMIA: “La posición del Estado fue en la mayoría de los casos fue muy similar a la sentencia que finalmente dictó el tribunal”.

En declaraciones al programa “Habrá consecuencias” en El Destape Radio, el funcionario aseguró que “el Gobierno ha dispuesto muchas medidas, a través de tres decretos que dictó el Presidente. Uno tiene que ver con el duelo y un homenaje por primera vez de las fuerzas de seguridad, de las escuelas”.

En ese sentido, Gravano relató que desde el Gobierno pusieron “en marcha el registro de todas las organizaciones terroristas que se pondrá a disposición” y que “muchos medios simplificaron que el registro era para incluir a Hezbolla pero eso no es exacto y no es correcto”. “El registro incorpora la lista de Naciones Unidas, que hoy está en inglés y eso hacía que organismos no pudiera acceder fácil a esa información”, agregó.

Además, agregó que “son más de mil personas y organizaciones que integran el registro del consejo de seguridad de Naciones Unidas” y que “este registro de organizaciones terroristas es un pedido del GAFI”. “Jueces o fiscales que estén llevando casos caratulados como terroristas pueden pedir la inclusión en la nómina”, aclaró.

Asimismo, Garavano declaró que “los iraníes que tienen alerta roja pueden ser incluidos en el registro”, que “la inclusión en este tipo de registros opera de la siguiente manera: si hay una imputación y la persona está a derecho puede cuestionar su inclusión” y que “esto va a operar principalmente sobre personas que no están a derecho, como los imputados iraníes por el atentado a la AMIA”.

Sobre este tema, el ministro aclaró que “más allá de la importancia simbólica que pueda tener el brazo armado de Hezbollah, la Justicia argentina lo investiga como autor de los atentados” y que “que el Gobierno quiere a Hezbollah en ese registro corre por cuenta de los medios”.

Sobre la posición de Estados Unidos, el funcionario afirmó que “que esto sea un pedido de EEUU y Mike Pompeo queda para el análisis político. Para nosotros es un registro para los organismos del país para estar alertas de las organizaciones sospechadas” y que “si se carga la información de los iraníes y de las organizaciones que se sospecha que estuvieron detrás del atentado (Hezbolla) me parece algo bueno”.

Ante las declaraciones de Mario Cimadevilla sobre que Macri no tuvo interés de investigar el atentado, Garavano afirmó que éstos dichos son incorrectos y que “es difícil de hablar de encubrimiento del encubrimiento”.

Sobre los cambios de abogados del Estado en la causa, el funcionario aseveró que “fueron por renuncia” y que no hubo presiones.

Consultado sobre el cambio de postura del Estado sobre la acusación sobre los fiscales Mullen y Barbaccia, Garavano no contestó la pregunta y dio por terminada la entrevista.