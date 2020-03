Así fue el conmovedor homenaje a Maradona

Una multitud de hinchas de Boca y varios fuegos artificiales enmarcaron esta tarde la llegada de Diego Armando Maradona al estadio "La Bombonera", donde con su Gimnasia y Esgrima La Plata visitará al "Xeneize", que pelea por el título de la Superliga.

Maradona llegó a bordo del micro de la delegación del "Lobo", a la espera del homenaje que le tiene preparada la dirigencia de Boca, con otros emblemas de la historia del "Xeneize".

Después de varias semanas de acusaciones cruzadas y polémicas, se supo que Maradona recibiría una camiseta con su nombre y una plaqueta de parte de Boca, que sería entregada por Miguel Angel Brindisi y Hugo Perotti.

La vuelta de Diego Armando Maradona al templo del fútbol mundial. ¡Bienvenido a casa! 🔟✨pic.twitter.com/5Hrd4wnJRp — Pasión Bostera (@PasionBosteraof) March 7, 2020

DIEGO ARMANDO MARADONA: SU CASA, SU GENTE... pic.twitter.com/KYWTUr4BPO — SportsCenter (@SC_ESPN) March 7, 2020

Maradona en el campo de juego. https://t.co/Xb26XAiwl0 — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) March 7, 2020

Fuegos artificiales en Almirante Brown y Villafañe para recibir a Maradona.#BienveniD1OSALaBoca pic.twitter.com/gnCU3EEZbP — BocaaaBocaaa🔪🇸🇪 (@BocaaaBocaaa) March 7, 2020

Si bien no hubo información oficial en relación al homenaje, trascendió que ambos ex futbolistas que fueron campeones con Maradona en Boca en el Nacional 1981 serían parte del evento, mientras que además estarían Blas Armando Giunta y Claudio Paul Caniggia, quien no había confirmado su presencia.

En tanto, también se rumorea que el delantero Carlos Tevez, quien ya manifestó sus ganas de ser parte del reconocimiento, estaría en el homenaje mientras que habrá una bandera muy grande en honor a Maradona con el lema "Bienvenido Diego" que decorará las tribunas estadio.