Así fue el cierre de campaña de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Mar del Plata

A menos de tres días de las elecciones, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, despidieron su campaña nacional en Mar del Plata, donde instaron a "cerrar el ciclo histórico" del neoliberalismo en la Argentina a través de las urnas.

Con discursos cargados de emotividad, la ex mandataria explicó que el encuentro multitudinario en la rambla marplatense no expresaba meramente un cierre de campaña, sino que sintetizaba la clausura del "ciclo histórico" del "neoliberalismo" en el país.

"Que definitivamente nunca más la patria vuelva a caer en manos del neoliberalismo. Debemos evitarle el dolor a los argentinos y argentinas y por eso hoy estamos aquí juntos. Nunca más estas políticas", aseveró la senadora de Unidad Ciudadana.

Asimismo, Cristina presentó a su compañero de fórmula como el "jefe de Gabinete del proyecto político que en 2003 le devolvió la dignidad a los argentinos".

En diálogo con los medios, el diputado Facundo Moyano destacó “la gran decisión y la gran responsabilidad que tuvo la ex presidenta y Alberto Fernández de dejar las diferencias de lado, algunas subsanarlas y otras correrlas par aponer el objetivo de ganar las elecciones”.

Acto seguido, Felipe Solá apuntó: “Con grietas no vamos a crecer, somos conscientes de eso, por eso, necesitamos que el Gobierno abandone esa posición porque todavía tiene que gobernar 40 días y no queremos que se venga el país abajo, el momento de la grieta no sirve para nada”.

A su turno, el candidato a presidente no escondió la emoción y recordó los orígenes del kirchnerismo, cuando en 2002, en una reunión del Grupo Calafate, Néstor Kirchner compartió con él su anhelo de dejar de ser "el polo progresista de grupos conservadores" del peronismo, para pasar a la construcción de un proyecto distinto al que el PJ representaba en ese entonces.

"Convoquemos nosotros a los argentinos y seamos nosotros los que levantemos la bandera del mejor progresismo", expresó.