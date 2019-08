Así apretó y persiguió el Gobierno de Macri a los científicos del CONICET por pedir más presupuesto

Desde el Gobierno de Cambiemos se encargaron de perseguir y atacar a los científicos argentinos en pleno ajuste a la Ciencia y despidos a trabajadores del CONICET.

En 2017 hubo protestas y paros por el ajuste de los científicos contra las políticas de Mauricio Macri. Y el Gobierno respondió de la peor manera.

Con operaciones de trolls y redes sociales, intentó deslegitimar el reclamo de los trabajadores. "Desde el equipo de comunicación extraoficial –no reconocido– del gobierno se desató una campaña en las redes sociales –en particular por Twitter– para desprestigiar a los que peleaban por la continuidad de sus becas y a los que los apoyaban. Y para degradar esa lucha y sus motivos”, explicó Abel Baldomero Fernández en un artículo titulado “La batalla del CONICET en las redes sociales” publicado a fines de diciembre de 2016.

Distinguió la campaña de los habituales insultos y difamaciones de foristas y twitteros, y señaló que “en esta oportunidad los ataques deliberados y coordinados fueron fáciles de identificar, porque el tiempo de la ‘batalla’ fue corto y definido. No por el contenido. Los que pretendían continuar sus investigaciones eran, indiscriminadamente, ‘vagos K’, y sus proyectos eran ridículos o pretextos para robar al Estado. Los ataques no estaban más elaborados que los de cualquier forista en los sitios online de los medios, y no mostraban el menor conocimiento de lo que estaban hablando. Es decir, estaban pensados para apelar a los prejuicios, no al razonamiento. Como aconsejan todos los manuales de publicidad”, según publicó Página 12.

El Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA) manifestó en ese entonces su "honda preocupación" y expresó su solidaridad con la investigadora "ante las continuas formas de hostigamiento y las agresiones mediáticas que se sucedieron en los últimos días centradas en su participación en defensa de la universidad pública y el desarrollo de la ciencia y la técnica".

"Consideramos que estas formas de hostigamiento y agresión tienen por objetivo deslegitimar nuestro rol como investigadores/as y docentes, así como sembrar un clima de intolerancia y odio a través de la propagación por las redes sociales de mentiras e insultos", continúa el comunicado.

Luego explicaron que "las agresiones fundamentalmente han estado dirigidas al lugar de la Dra. Brenda Canelo como investigadora en CONICET, a sus temas de investigación, pero también al conocimiento producido desde las ciencias sociales y las humanidades en general".

Dicen los del Conicet que si no tenés títulos no podés opinar sobre su trabajo pero si pagarles. — Mariano (@OrwellGeorge) February 9, 2018

Brenda Canelo es Doctora y Licenciada en Antropología Social (FFyL, UBA), Investigadora Asistente del CONICET y docente en la UBA (FFyL y FSoc). Es autora del libro “Fronteras internas. Migración y disputas espaciales en la Ciudad de Buenos Aires".

Las larvas del conicet pasaron de papers al pedo a micromilitar insectos y animales extintos. — Mariano (@OrwellGeorge) April 16, 2017

Además, la Jefatura de Gabinete difundió que el crecimiento en la cantidad de investigadores que ingresaron entre 2015 y 2019 fue del 19%, pero omitió que el Plan Argentina Innovadora 2020 preveía que debían incrementarse los ingresos en un 10% anual, lo que hubiera acumulado un crecimiento del 61% contra el 27% que se proyecta para ese período.

Además, se señaló que Cambiemos publicó un gráfico engañoso en el que, a simple vista, pareciera se duplicó la cantidad de científicos desde 2015 hasta hoy. El físico Jorge Aliaga, ex decano de la Facultad de Exactas en la UBA, es una de las voces más activas en las redes sociales sobre la problemática que afecta a la comunidad científica y refutó los datos oficiales en una serie de tuits.