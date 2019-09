Arrancó YEN2, el nuevo programa de El Destape

con @srtabimbo y @agustinagrisolia Yen✌🏼 un espacio joven de construcción colectiva hacia un futuro menos opresor y más humano. Producción general y edición @eldestapeweb , asistencia @grimila Agradecimiento especial a @guillerminanu ✨

A post shared by El Destape (@eldestapeweb) on Sep 26, 2019 at 8:03am PDT