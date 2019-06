Archivo: La operación mediática de Savoia contra Alberto Fernández para defender al Grupo Clarín

El ex editor de Clarín, Julio Blanck, calificó la tarea de su diario en los años kirchneristas como "periodismo de guerra", y podríamos decir que uno de los pioneros en este pseudoperiodismo fue Claudio Savoia. En el año 2007 realizó una operación mediática contra el por entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, condensada en una figura de su riñón, Romina Picolotti, la secretaria de Medio Ambiente.

El domingo 8 de julio, Clarín sorprendió con su título principal: “Extraños manejos en la secretaría de Medio Ambiente”, en la que el periodista Savoia denuncia irregularidades en los manejos de Picolotti a cargo de la cartera y que, al asumir la funcionaria, "el presupuesto de la Secretaría se quintuplicó para su gestión" pasando a ser de unos "166 millones de pesos".

Luego, el diputado del ARI, Adrián Pérez, presentó a la justicia su denuncia para que se investigue a Picolotti por supuesto "fraude en perjuicio de la administración pública" y "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas".

Tres días después, el miércoles 11 de julio, el exjefe de Gabinete brindó una conferencia de prensa en donde se refirió en duros términos tanto a la investigación de Clarín como a su autor. Afirmó que la información publicada respondía a una “operación política”, y que fue “copiada textual e íntegramente” de una “carpeta” que hizo circular Bruno Carpinetti, un ex funcionario de la secretaría despedido por Picolotti, como también aclaró que la nota respondía a “oscuros intereses”.

A Savoia lo definió como un “pseudoperiodista” o “este señor autoproclamado periodista de investigación” y lo acusó de haber sido “consultor de empresas en temas de prensa y comunicación” dado que aparecía en un sitio web en el área de comunicación de una consultora.

Por último, Fernández apuntó a los intereses del Grupo f="/tag/clarin">Clarín en frenar los cambios que pretendía Picolotti en los procesos de Papel Prensa sobre sus residuos para el tratamiento del Riachuelo.

Savoia y Fernández volvieron a cruzar sus caminos en las fake-news del pseudoperiodista cuando el precandidato a presidente se internó en el Hospital Otamendi para realizarse una serie de chequeos antes de la campaña. “Alberto Fernández internado en el Otamedi. Tromboembolismo pulmonar e infarto en el pulmón izquierdo. No fue un chequeo. Llegó a la guardia por emergencia. Dolor en la pierna y dificultad respiratoria. Está estable. Anticoagulado. No es una pavada”, publicó en su red social el periodista oficialista.

“Es un invento. Estoy perfectamente: me quedé a hacerme un chequeo, sino luego no iba a tener tiempo de hacerlo”, desmintió Fernández. Por su parte, el periodista no reculó y continuó con las publicaciones en su cuenta de Twitter. Incluso aprovechó para recordar el viejo cruce con el precandidato: "Todo empezó en julio de 2007. Desmentir y acusar de operaciones a quienes informan. #Periodismo Celebremos un nuevo 7 de junio con la frente alta y decidida responsabilidad. El Gobierno confirmó a Picolotti, a pesar de las denuncias en su contra".