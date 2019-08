Archivo: el lapidario debate con Bullrich que recordó Macri en una charla con periodistas de Clarín

El presidente Mauricio Macri recordó en el seminario "Argentina en un año clave: desafíos internos y externos", organizado por el Grupo Clarín, una vieja disputa con la funcionaria Patricia Bullrich y el archivo rápidamente se viralizó en las redes sociales.

"Me mató en ese debate. Eran todos contra mi. La que más me mató en ese debate fue Patricia Bullrich. La perdoné pero me asesinó", rememoró el mandatario, ante las risas de los periodistas oficialistas.

En la campaña para las elecciones a jefe de Gobierno de la Ciudad en 2003, el actual presidente Mauricio Macri se encontraba en sus primeros pasos en la política y no la pasó nada bien. Incluso, con dirigentes políticos que años después serían sus funcionarios en su presidencia.

LEA MÁS El mensaje de Peña con la nueva estrategia electoral del oficialismo

Es el caso de Patricia Bullrich, cuando la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, era una enemiga acérrima de Mauricio Macri. Las diferencias eran tan notables, que Bullrich hasta llegó a cuestionar a la empresa del ahora Presidente, Socma, y le recordó que el costo del peaje de las concesiones costó siete veces más alto que en Estados Unidos.

Por tal motivo, la dirigente acusó a Macri de ladrón y evasor en varias oportunidades, como se puede observar en un debate de candidatos organizado por Todo Noticias.

En la elección porteña de aquel año, donde Aníbal Ibarra salió electo tras un balotaje, Bullrich encabezaba “Unión por Todos” y enfrentaba a Macri con su partido “Compromiso para el Cambio”.