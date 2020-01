Archivo| El día que el dueño de Etiqueta Negra respaldó a Macri

En las últimas horas se viralizó un archivo del dueño de Etiqueta Negra, Federico Álvarez Castillo, en la época de Mauricio Macri, en el que respalda a la vieja gestión, que dejó el país al borde del abismo y afirmó que "durante décadas a la Argentina la manejaron los peores del grado", en relación al mandato kirchnerista. Álvarez Castillo fue tendencia en las redes por negar que haya tirado un chancho en la pileta de su casa desde un helicóptero a 30 metros.

"Estoy más optimista que nunca", afirmaba el empresario de indumentaria en una entrevista para La Nación + del año 2017, donde contaba como su marca siempre tuvo precios altos y apostaba a la gente de mayor poder adquisitivo tras la salida de las marcas líderes a nivel global.

"A la Argentina la manejaban los peores del grado. Quienes han sido presidentes de la nación han mentido. Decían que tenían títulos universitarios y no los tenían. En sus áreas tenían narcotraficantes y estafadores, un delirio, peores no podía haber, salvo algunas excepciones, que siempre las hay. Hoy lo analizo al presidente y veo que es un tipo que estudió en un colegio de primer nivel. Hizo una carrera compleja como Ingeniería, decidió manejar las empresas del grupo de su padre y agregó valor, sabe lo que es tener una masa crítica de muchos empleados bajo su responsabilidad", lanzó.

"Por ejemplo, tomó Boca y no sólo eliminó las mafias, sino que puso al equipo en un lugar de lujo en el mundo. Tomó la ciudad y la transformó. Tenemos la suerte de que está manejando la Argentina con capacidad y convocando a un grupo de líderes que lo siguen con pasión, como Larreta, Freire, Peña, Vidal, Sturzenegger. Es un equipo de cracks. He leído sus currículums para saber quiénes nos están manejando hoy. Me di cuenta de que sus track records son positivos y que han crecido en sus líneas de conducción a través del mérito".

"Yo creo mucho en la meritocracia".

"Macri tiene una oportunidad histórica de generar una revolución en la economía argentina y esto va a arreglar los demás temas", agregó y tiró una frase insólita: "El diagnóstico es claro, se está gastando más de lo que ingresa. Entonces, ¿cuál es la variable? ¿El ajuste? No para Macri, ni para mí. Es el crecimiento".

Ayer se supo que un chancho fue arrojado a la pileta de la casa del empresario Federico Álvarez Castillo y la modelo Lara Bernasconi en la localidad uruguaya de José Ignacio. El CEO de Etiqueta Negra niega estar involucrado en el violento acto contra el animal y afirma que fue víctima de vandalismo.

El video ya generó repudio en las redes sociales y se desconoce si el cerdo estaba vivo o muerto.