Anuncios de Macri: estallaron los memes tras la conferencia del presidente

Tres días después de la celebración de las elecciones primarias, Mauricio Macri brindó un mensaje público en la que pidió disculpas por lo dicho el lunes y anunció nuevas medidas para apalear la crisis que atraviesa a las clases bajas y medias.

Entre ellas que se destacan la suba del mínimo no imponible, el estancamiento en el valor de la nafta y bonos de $2.000 para septiembre y octubre, además de beneficios para las PyMEs. Claro que en el medio incluyó alguna metáfora y hubo una que generó revuelo en Twitter.

Cuando el presidente hizo referencia a las dificultades económicas que afectaron y afectan a los trabajadores, soltó: “Sintieron que durante este tiempo les exigí mucho, fue muy difícil, fue como trepar el Aconcagua”. Los usuarios hicieron que el nombre del cerro se volviera tendencia en la red social del pajarito con divertidos memes.

Thank you Mr Mauricio por los 35 dólares que me dará para trepar el Aconcagua.

