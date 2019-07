Antonio Laje estalló por el tarifazo al aire: "Es un robo a mano armada"

El periodista ultraoficialista Antonio Laje parece haberle soltado la mano al Gobierno y estalló contra las tarifas de los servicios al calificarlas como "una estafa, un verdadero robo".

"Es una robo a mano armada lo que están haciendo con las tarifas. No hay criterio. Ya no sabes lo que te están cobrando. No sabes si está bien o mal, no tenes forma de controlar", disparó el conductor, luego de recibir múltiples denuncias de usuarios, tanto de Edesur como de Edenor.

Incluso, arremetió contra la diputada Elisa Carrió: "Para santificar todo esto, la misma Carrió dijo que hay que revisar las tarifas. Lo que hace siempre: dice algo para quedar bien con un grupo de votantes y después se calla la boca para no estorbar los negocios del Gobierno".

"Es una estafa, un verdadero robo, no hay explicación posible para que de un mes a otro haya aumentos del 200%. No existe. No hay aumento autorizado para esto, es un escándalo", sentenció.

Y concluyó: "Eso si, después si te cortan la luz, te dicen: 'pero antes te quedabas sin luz', no, esto es una vergüenza".