Antonio Gasalla fue al programa de Susana Giménez y juntos criticaron a Alberto Fernández

Después de su última visita en 2017, Antonio Gasalla volvió al living de Susana Giménez en la piel de uno de sus personajes más populares: La Abuela. Allí, entre otras cosas hablaron de política, se refirieron a la nueva gestión en manos de Alberto Fernández y aprovecharon para criticar a Cristina Kirchner.

Aunque la diva intentó no extenderse en profundidad sobre el tema, bromearon sobre los mandatarios.

"Ahora va a cambiar mucho porque tenemos un presidente y una presidenta. Yo no entendí todavía quién gobierna de quiénes vinieron, porque él no me parece que sea Presidente, habla todo bajito”, dijo Gasalla. "Es su forma de hablar, no sé. La que tuvo siempre", sentenció Susana.

Entonces, el cómico imitó a Alberto y luego a Cristina: "Él habla bajito y a medio metro está Cristina diciendo 'Callate la boca, la puta que te parió'".

"Lo que ella quiere decir es silencio, pero tiene otro temperamento. Porque si vos decís silencio nadie te da pelota, hace bien ella en decir 'Callate'", afirmó ante la risa del público. Y la conductora estuvo de acuerdo y luego sostuvo: "A mi me parece que todo tiene un límite. Un poco de razón tiene, abuela".

Susana fue una de las estrellas de la televisión que el 27 de octubre pasado respaldó a Mauricio Macri y llamó a votar por él en sus redes sociales.