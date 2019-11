Angelici criticó a D'Onofrio por contratar al empleado de seguridad despedido en Boca

Daniel Angelici salió con los tapones de punta contra Rodolfo D'Onofrio. En las últimas horas, y en diálogo con Radio La Red, el presidente de Boca criticó el accionar de River por haber contratado al empleado de seguridad despedido el 23 de octubre por haber celebrado en plena Bombonera junto a los futbolistas del elenco de Núñez.

"Fue un buen acto demagógico", manifestó el 'Tano', dejando en claro que fueron ellos los que sugirieron su cese de actividades.

Néstor Portillo trabajaba para la empresa PCP, elegida por Boca para su seguridad. Fue allí cuando, delante de las cámaras, este hombre no aguantó y se dejó llevar por el corazón: saltó al césped del estadio Alberto J. Armando para fundirse en un emotivo momento junto a los futbolistas de su amado equipo. Desde la dirigencia de Angelici no vieron con buenos ojos lo ocurrido y exigieron que se tomen cartas en el asunto.

MÁS INFO El ex jugador de Boca que quiere Gallardo para reforzar a River

¿Se arrepentirá Angelici de lo que confesó públicamente? Para nada: "Me tiene sin cuidado que a D'Onofrio le pueda caer mal mi declaración. Yo no lo haría. Uno está trabajando, tiene que ser profesional. Puede ser hincha de un cuadro pero si estás en un trabajo y una institución no podés hacer eso".

MÁS INFO ¿Riquelme vicepresidente de Boca por el macrismo?

"Boca pidió que me echen", había asegurado el damnificado en diálogo con La Página Millonaria, luego de los sucesos desarrollados en la noche del 22/10. Y, efectivamente, parece que así fue.