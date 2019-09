Ángel de Brito tildó de "miserable" a Jorge Rial

El periodista de espectáculos Ángel de Brito criticó duramente a su par Jorge Rial y lo calificó como “miserable”. Estas declaraciones se dan tras la entrevista que dio el ex jugador de fútbol y comentarista deportivo Diego Latorre y su hija en el programa “Pampita Online”.

Ángel de Brito hizo hincapié en su programa Los Ángeles de la Mañana en la cantidad de veces que Latorre fue injuriado y difamado por el recordado escándalo por infidelidad que protagonizó con Natacha Jaitt en 2017.

"Siento que Diego quiere hablar de otra gente, por todo lo que pasó alrededor, porque hay muchas cosas que no se saben”, le dijo el conductor a su panelista Yanina Latorre y ella afirmó: “Sí, por eso hubiera estado bueno el juicio (por calumnias, que quedó trunco por la muerte de Natacha). Había mucha gente involucrada, había periodistas. Jorge Rial y el canal América no se portaron bien. Estamos ante la presencia de un conductor que cuando es un tema de él, pide que no se hable de él y su familia. Y se lo respeta”, aclaró.

“Sí, como pasó cuando pasó el tema de su hija Morena y su problema de salud”, sumó De Brito recordando cuando la hija del líder de Intrusos fue internada en una clínica psiquiátrica. "Yo nunca me metí con su familia, no sé qué es lo que no se me perdona. Acá hemos hablado de cuernos de todo el mundo pero nunca nos obsesionamos, ni trajimos gente ni amenazamos o entramos en detalles escabrosos”, sumó Yanina.

Ángel disparó contra Rial y no le tuvo piedad: “Y cuando Morena tuvo el problema de salud, Rial se la pasó llamando a todo el mundo para que no se hable del tema. Y después no se comportó igual. La verdad es que estuvo bastante… miserable”.