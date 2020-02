Amenazaron de muerte a periodista de Crónica: apuntó contra uno de los rugbiers implicados en el crimen de Fernando

El conductor de Crónica TV Diego Moranzoni denunció en vivo que recibió amenazas de muerte contra él y su familia a través de Instagram y afirmó que está investigando si provienen de los rugbiers acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

Visiblemente molesto por la situación, Moranzoni expuso la situación en su programa, Crónicas 2020, y contó que le llegaron fuertes amenazas a través de mensajes privados en las redes sociales. "Me escribieron un mensaje privado amenazando a mi mujer y a mi hijo, el nombre del usuario coincide con el de Máximo Thomsen, uno de los 8 rugbiers detenidos. Me dijo que me escribía desde la cárcel y exigió que dejara de hablar del crimen de Fernando", apuntó.

El periodista ya realizó la denuncia policial para que si determine si efectivamente los mensajes provienen desde el sitio donde están presos los rugbiers o si se trata de una cuenta falsa que se hace pasar por los acusados.

"En un principio, creí que se trataba de una amenaza de una cuenta falsa y no le presté atención. Sin embargo, me preocupé y me llené de furia cuando leí que amenazaron de muerte a mi hijito. Tenían información personal de mi vida, conocimiento de los temas que se hablan en mi programa y aseguran ser los implicados en el crimen", detalló el conductor.

Además, Moranzoni resaltó que va a investigar "hasta dar con los responsables" de la amenaza y aseveró que "esto no va a quedar impune". En esa línea, insistió: "Sean los rugbiers o no, nadie tiene derecho a amenazar a mi hijo".

Los mensajes

En su cuenta de Instagram, el periodista publicó las capturas de pantalla de los mensajes que recibió. Sin embargo, el amedrentamiento continuó y se focalizó en su denuncia pública. "Dejá de subir lo que te mandamos, salame. ¿De dónde saliste? ¿Te pensas que estamos aislados del mundo? Te equivocás, acá se sabe todo. Querés ser famoso por tomar una polastura de un caso mediatico: no tenés dos dedos de frente. Somos inocentes, no matamos a nadie, que te quede claro", le escribieron desde otra cuenta.