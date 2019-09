Alfredo Casero acusó de "operador político" a Jorge Rial y el periodista lo destrozó

Alfredo Casero volvió a la Argentina y se paseó por los medios de comunicación oficialistas, donde le pegó al Frente de Todos, a los movimientos sociales y al periodismo. Dentro de este último grupo, apuntó contra Jorge Rial, a quien acusó de "operador político" y el conductor lo calificó de "desforestado mental".

"Hay programas de chimentos que persiguen a los actores, luego a las figuras y ahora se meten en la política y operan como lo hace Rial", lanzó el exhumorista ultraoficialista en Los Ángeles de la Mañana. Casero aseguró que lo vio "decir barbaridades" que a él le hicieron "mucho daño" pero "ahora es un dandy desde que se casó".

LEA MÁS En TN, Alfredo Casero le pegó a los periodistas "panqueques"

Rial no se la dejó pasar y le respondió por Twitter: "Me dijeron que Alfredo Casero hoy hablo de mi. Mi respuesta es la siguiente: me chupa un huevo lo que diga ese desforestado mental".

El exhumorista también opinó sobre la "panquequeada" de Mirtha Legrand, que definió a Mauricio Macri como "fracasado" y remarcó: "Putear a un presidente es inadmisible, pero yo a Mirtha le perdono todo. La quiero mucho".