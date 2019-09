Alerta sanitario: ya son 18 casos confirmados de sarampión

Se confirmaron 18 casos de sarampión en Argentina en lo que va del año. Esta cifra incluye a las seis personas diagnosticadas con la enfermedad en las dos últimas semanas de septiembre. La Secretaría de Gobierno de Salud agregó una dosis de triple viral para los chicos de entre 6 y once meses en algunas zonas de la Ciudad y el Gran Buenos Aires.

De los 18 casos, 16 fueron detectados en Argentina y 2 son casos de turistas españoles que se les detectó cuando volvieron a su país. Los seis casos nuevos de sarampión se dieron en dos adultos y cuatro niños.

Uno de los hombres diagnosticado es estudiante de medicina, vive en Capital y trabaja en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Tiene 27 años y una sola dosis de vacuna en su infancia. Presenta buena evolución a la fecha.

La otra persona adulta con sarampión es una mujer de 44 años, que vive también en la zona noreste del Gran Buenos Aires, sin antecedentes comprobables de vacunación.

El último parte sumó a dos nenas: una de cuatro años con una sola dosis de vacuna, de la Ciudad de Buenos Aires. Está internada en grave estado por causas no relacionadas con el sarampión. La otra es una beba de cinco meses, que no estaba vacunada por no corresponder a su edad pero evoluciona bien.

La misma situación se dio en dos bebés de dos y 11 meses que no habían recibido la vacuna por no tener la edad recomendada. Ambos presentan buena evolución. "Hasta el momento, en cinco de los casos nuevos se ha podido establecer nexo epidemiológico con casos ya reportados. Continúa en proceso de investigación las distintas cadenas de transmisión", señala el informe de la secretaría de Salud.

El organismo recordó que todos los chicos entre 13 meses a cuatro años inclusive, deberán acreditar al menos dos dosis de vacuna triple viral, pero sumó una dosis para los bebés de entre 6 y once meses que vivan en Capital y gran parte del Gran Buenos Aires.

¿Qué es el sarampión?

Es una enfermedad viral muy contagiosa y potencialmente grave o fatal, que se propaga fácilmente cuando la persona infectada elimina secreciones respiratorias al hablar, toser o estornudar, o por estar en contacto con cualquier objeto contaminado.

Afecta sobre todo a los niños y en algunos casos puede ser letal.

¿Cuáles son los síntomas?

Fiebre alta.

Erupción en la cara y cuello que se va extendiendo al resto del cuerpo.

Secreción nasal, conjuntivitis y tos.

Pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla.

La vacuna Triple Viral es efectiva en la prevención del sarampión. Esta vacuna es obligatoria y debe ser aplicada a los niños al cumplir el año de vida con un refuerzo al ingreso escolar, según el Calendario Nacional de Vacunación:

De 12 meses a 4 años inclusive: deben acreditar UNA DOSIS de vacuna Triple Viral (sarampión-rubéola-paperas).

Mayores de 5 años, incluidos los adultos: deben acreditar DOS DOSIS de vacuna con Doble Viral o Triple Viral.

Las personas nacidas antes de 1965 NO necesitan vacunarse porque se consideran protegidos por haber estado en contacto con el virus.

Todo el personal de salud debe acreditar dos dosis de vacuna Doble Viral o Triple Viral para estar adecuadamente protegido.