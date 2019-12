Alejandro Fantino se despidió de Animales Sueltos y dejó la puerta abierta para su regreso

Alejandro Fantino palpita nuevos desafíos profesionales en el horizonte y, para ello, se despidió de uno de los programas más emblemáticos de la noche de América TV: "Animales Sueltos", el ciclo que llevaba en el aire diez años ininterrumpidos en el aire.

"Javi se emociona, es super sensible, estas sensible guacho, y me gusta", comenzó el periodista, al ver la emoción de su colega Javier Calvo, director del diario Perfil, quien respondió: "La pasé demasiado bien. Es como estar en el living de casa, con todo lo bueno y con todo lo malo. Me olvido que estos guachos me ponchan porque pongo caras cuando algo me gusta y cuando algo no me gusta".

Luego de las idas y vueltas con sus compañeros de mesa, el conductor concluyó: "Bueno, ahora sí, me voy a ir de este programa que es una especie de hijo. Gracias a todos, seguramente me olvido de muchos, y también brindo por vos Dani Vila, gracias por todo lo que has hecho por mi, por abrirme las puertas y hacerme periodista y conductor. Gracias, en serio".

"Solo les pido algo. Disfruten, manga de guachos y guachas, pásenla bien, cuiden este lugar que es único, y nos vemos prontito. Yo me voy a aventurear por ahí un tiempito y los vendré a ver. Gracias de corazón chicos", saludó.