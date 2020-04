Alejandro Fantino explotó contra legisladores tucumanos por usar máscaras para médicos

Alejandro Fantino arrancó el programa con la noticia de los legisladores tucumanos que usaron unas máscaras que eran para personal sanitario y expresó toda su enojo con "la clase política".

"Me terminan de cagar el día. Me genera un fastidio, un odio, una bronca, que me tiene así todo el día", sostuvo el conductor. Antes de comenzar con su programa detalló la noticia de la denuncia de Cuarentena Solidaria Tucumán, quienes producen máscaras para los profesionales de la salud, y vieron a los legisladores de Tucumán usarlas en una sesión.

En este sentido, aseguró: "Vos legislador, no tenes un parámetro ético, una conexión con la moral, con lo que tenes que hacer y no tenes que hacer. En el barrio decimos tenes que cuidarte hasta de mearte en la cama. Si a vos te prestan una máscara médica y te la pones como si te estuviesen prestando un casco de Iron Man en un cumpleaños de 15, no se si estas moralmente en condiciones de representarme".

"Mi pregunta es que pasa con la clase política. Me indigné, me volví loco. Les prestaron las máscaras que eran para los médicos y seguramente van a decir 'no sabía, a mi me dieron la mascarita y me la puse'. Si no sabías entonces no podes legislar. Vos tenes que saber que es para los médicos y que no te están prestando la máscara de Hijitus", afirmó Fantino, con visible frustración. Y concluyó: "Me hubiese gustado arrancar con una sonrisa. Pero estos enmascarados me volvieron locos".