Alejandro Fantino fue muy duro con la mayoría de los jugadores de Boca por la derrota ante Tigre en la final de la Copa de la Superliga disputada en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y le dedicó un duro interrogante a Carlos Tevez, el amigo personal de Mauricio Macri.

"Se me empieza a salir lentamente la cabeza y le tengo que pedir a Carlos Tevez, con el cariño y el amor que le tengo, que es un buen pibe, lo quiero y lo aprecio. Pero es momento que pienses que quéres hacer con Boca", cruzó el periodista en su programa radial.

Y añadió: "Porque jugaste bien ayer y en el segundo tiempo te tiraste más atrás. Ahora, ¿esto es lo que tenés para dar?, ¿esto pensás hacer?, ¿este es tu puesto?, ¿vas a jugar en ese lugar?, ¿qué vas a hacer con el plantel?"

"Los mensajes como el de ayer sobre los errores que no podemos cometer me lo decís después de perder una final más, Carlos. Me siento un pelotudo que me digas esto. Termina el partido y lo decís, otra vez", concluyó.