Alejandro Fantino advirtió que Marcelo Tinelli podría sufrir graves consecuencias por su viaje a Esquel

La polémica por el viaje de Marcelo Tinelli a Esquel antes de que se anunciara cuarentena obligatoria tiene un nuevo capítulo. En ese sentido, Alejandro Fantino advirtió las duras consecuencias que podría sufrir Tinelli por este motivo.

En diálogo con radio La Red, el conductor dijo: "Si quieren el lunes hablamos de cuánto poder va a seguir teniendo Marcelo en el mundo del fútbol o ver si el Efecto Esquel lo saca de las tomas de decisiones".

"Vos sabés que es muy brutal el mundo del fútbol cuando te huelen que perdiste un poco de poder o que estás mal. Te pasan por encima, y más cuando muchos en ese mundo y en la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) pensaban o creían que Marcelo venía a sable desenvainado a cortar cabezas", afirmó Fantino.

“Me parece que Marcelo no va a volver a ser el que fue, esa es la información que yo tengo", aseguró el periodista deportivo. "Están moviéndose y él para colmo no puede volver. Esto que estamos hablando es rosca política cara a cara, y él está en Esquel. Hizo una videoconferencia con la CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol), pero yo lo veo complicado”, sentenció.