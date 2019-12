Alberto Fernández trae suerte: luego del pedido en Twitter, Sacachispas sacó un empate como local

Alberto Fernández trae suerte. Luego de conocerse que la joven cordobesa que aprobó un examen luego de pedirle ánimos al presidente electo, se conoció que hubo otro usuario de las redes sociales que cumplió su objetivo luego de interactuar con el político. ¿Quién? Sacachispas Fútbol Club. Sí, el club de la Primera C del fútbol argentino pudo sacar el resultado esperado en la última fecha que disputó.

Sacachispas es un grande!!! Sinónimo de futbol. Ya empezarán a recuperarse. A no abandonarlo. Mucha fuerza y abrazos! Sigo con mis cosas. https://t.co/fDAyLt1YX1 — Alberto Fernández (@alferdez) November 29, 2019

"Nos acostamos temprano y no te vimos en línea, pero no sé si sabes que venimos mal, estamos últimos, no le ganamos a nadie. Esperamos tu saludo a ver si el sábado rascamos un empate de local", habían sido las palabras que salieron desde la institución de Villa Soldati. Y justamente eso fue lo que pasó: el 'Lila' igualó 0-0 ante Defensores Unidos de Zárate, sumando una unidad luego de caer en la jornada anterior por 2-1 y ante Argentino de Quilmes.

De todos modos, el presente de Sacachispas no es el mejor: marcha último con 9 puntos y tras 16 fechas jugadas. Será un trabajo arduo y el objetivo está enfocado en conservar la categoría al final de temporada. Ya lo dijo Alberto: "¡Sacachispas es un grande! Sinónimo de futbol. Ya empezarán a recuperarse. A no abandonarlo".