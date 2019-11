Alberto Fernández se reunió con Eduardo Duhalde y lo definió como un "bombero"

A trece días de la asunción presidencial, Alberto Fernández se reunió en sus oficinas de Puerto Madero con el expresidente Eduardo Duhalde. Según confirmaron, el eje central del diálogo fue el sistema productivo de la Argentina.

Allí, ambos coincidieron en que el próximo gobierno deberá renegociar los plazos de pago con el FMI y apostar a la producción nacional. Además, trataron la realidad latinoamericana y la posibilidad de dar tierras a los sectores más desprotegidos para generar trabajo.

"Si no creás riqueza, no la podés distribuir. Si no trabajás, ten{es que pedir plata prestada y ya no hay quién preste. Por eso el presidente no quiere seguir pidiendo plata", dijo Duhalde tras el encuentro. Y profundizó: "Mauricio Macri deja un país con muchas dificultades pero no creo que los presidentes hagan las cosas mal porque quieren o no tienen capacidad. pero no hay que pelearse con el actual presidente ni con nadie".

Sobre Jair Bolsonaro y su relación con los mandatarios regionales, afirmó: "Yo le aconsejo a los presidentes que no se metan a hablar de otros países, tenemos graves problemas para resolver en el nuestro".

Fernández en tanto, calificó como "el bombero" al exgobernador por haber llegado a la Casa Rosada tras la crisis del 2001 y sacar "al país del incendio".