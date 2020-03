Alberto Fernández se enojó con el surfer que se escapó de la cuarentena y se fue a Ostende

Un surfer que regresó de Brasil fue el centro de la polémica y hasta terminó con un pedido de captura. Alberto Fernández aludió al repudiable accionar del joven y lo calificó como "idiota". También afirmó que tendrá que "explicarle mucho a la sociedad argentina".

En un mensaje dedicado a las fuerzas de seguridad les aclaró que, en su tarea, "se van a encontrar con idiotas". Y luego, hizo referencia al último caso que se viralizó en las redes sociales y los medios de comunicación.

💬 "Por favor no cedan ni un centímetro" El presidente Alberto Fernández le dio un mensaje a las fuerzas de seguridad en #CortaPorLozano 👇 pic.twitter.com/U8Hp0axkR0 — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) March 25, 2020

"Los vemos a los idiotas. Vemos un idiota que se escapó de su casa y apareció en Ostende. Esos personajes, la verdad, van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina. La desaprensión del otro. Las fuerzas de seguridad se van a encontrar con personajes que se creen poderosos y que pueden hacer lo que quieran. Simplemente a esa gente la reportan y que la Justicia va a hacer lo que tiene que hacer", aseguró el mandatario, entrevistado por el programa "Cortá por Lozano" (Telefe).

Para finalizar, le dejó un mensaje a quienes no cumplen con el aislamiento preventivo y obligatorio: "A los idiotas les digo lo mismo que vengo diciendo hace mucho tiempo. La Argentina de los vivos que se zarpan y pasan sobre los bobos se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Sino, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Y en la democracia entenderla por las malas es que terminen frente a un juez y cuando a uno le queda el registro de condenado después no lloren.

"Lo he dicho una y mil veces. Y a las fuerzas de seguridad, respeto. Porque están siendo la cara que se expone para cuidarnos", concluyó.