Alberto Fernández se encontrará con Rafael Correa en su gira por México

El presidente electo, Alberto Fernández, se encamina a su cuarto día de su visita a México con una agenda cargada que contendrá un encuentro con el ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa. Según pudo confirmar El Destape de por parte de integrantes de la comitiva argentina, no se trata de una reunión a solas sino de una entrevista que el ex mandatario de Ecuador realizará con el dirigente del Frente de Todos para un canal de televisión.

El encuentro entre Fernández y Correa, quien producto de una persecución política y judicial reside en Bélgica, tendrá como fin grabar una entrevista que se emitirá en el canal Russia Today, en el ciclo "Conversando con Correa" que lo tiene al ecuatoriano como conductor.

"Lo que está pasando con (Luiz Inácio) Lula (Da Silva) y Correa es imperdonable. Lo que está pasando Cristina Kirchner ha sido una persecución sistemática que construyó teorías políticas para favorecer su procesamiento", había afirmado Alberto Fernández durante una charla en el Congreso de los Diputados de Madrid, en septiembre pasado.

Tanto el ecuatoriano como el argentino se hospedan en el mismo hotel, Camino Real, y el encuentro entre ambos fue gestado por el excandidato presidencial de Chile Marco Enríquez Ominami, uno de los fundadores del Grupo de Puebla.

Este espacio, nacido como contraposición al Grupo de Lima, se reunirá entre este viernes y el próximo domingo en Buenos Aires bajo el lema "El cambio es el progresismo", encuentro que contará con la presencia de Alberto Fernández.

Tras su reunión con empresarios y con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el sucesor de Mauricio Macri continuará este martes con su agenda de actividades en suelo azteca. A las 18:00, el Presidente electo brindará una conferencia magistral, titulada "Desafíos de América Latina", en el Antiguo Colegio de San Ildefonso.