Alberto Fernández se emocionó al aire al dialogar con Litto Nebbia

Hace tiempo que Alberto Fernández se reconoció fanático de Litto Nebbia. De hecho, fue uno de sus autores favoritos a la hora de entonar canciones del rock nacional en la televisión argentina. Este sábado, en una entrevista, el presidente se prestó para una videollamada en vivo, y a través de la pantalla se emocionó al hablar con el músico.

En medio de un asado con amigos desde la Quinta de Olivos donde celebraron el cumpleaños del diputado Eduardo Valdés, el mandatario se tomó un tiempo para hablar con C5N.

En diálogo con Luciana Rubinska y Robertito Funes, Fernández pasó un lindo momento junto a Nebbia, donde recordó cómo la música del autor atravesó su vida y lo marcó.

Además, el cantante le dedicó unas palabras de admiración al aire: "Lo que siempre comento y que te digo a vos cuando nos vemos es que cada oportunidad que puedo, por la tele o por donde sea, cuando te hacen una nota yo la miro con mucha atención y cariño".

"Yo soy Nebbia, soy muy tremendo de nervios. A veces veo que te hacen notas que son bravas y me dan ganas de romper el televisor. Pero me maravillo y te felicito siempre. Qué bárbaro que puedas sobrepasar eso, porque siempre le hace bien a todos los argentinos, esto de ir cortando con esta porquería de división que se vive tan terrible", agregó el músico.

Después, el presidente entonó en vivo "Sólo se trata de vivir" y repasó en vivo la letra de "Yo no permito".

"Debería ser un himno para todos los argentinos. El estribillo dice 'Yo no permito que me impidan seguir, yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir'", repasó Fernández.

Y agregó: "Litto es una de las personas que yo más admiro y no desde lo musical solamente, sino que la admiración que yo siento para lo que es él como persona y ser humano y el compromiso que tiene con la música y los derechos, es inigualable".

"Tienen ahí a un hombre muy importante, no sólo de la música argentina, sino también de la argentinidad toda", finalizó.