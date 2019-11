Alberto Fernández reveló que habló con funcionarios de Trump y los criticó por su postura ante el golpe en Bolivia

El presidente electo, Alberto Fernández, volvió a referirse al golpe de Estado en Bolivia, festejó que se pudieron rescatar con vida a Evo Morales y Álvaro García Linera y repartió nuevas críticas para el Canciller argentino.

En diálogo con Radio 10, el dirigente argentino, que jugó una papel central en el ámbito internacional referido al tema, expresó que "es una vergüenza lo que pasó en Bolivia": "La auditoría de la OEA está manipulada en sus resultados, y aún así Evo aceptó hacer una nueva elección, no se entiende el Golpe de Estado. Espero que Bolivia recupere la democracia rápidamente, que haya elecciones libres sin proscripciones a Evo y su partido. Si no fuera así es que no querían competir democráticamente contra ellos".

"Faurie dijo 'dejemos que los bolivianos solucionen sus problemas', pero no advierten lo mismo con Venezuela. Yo no sé qué necesita Faurie para reconocer un golpe de Estado. Me preocupó que alguien en la Cancillería cierre las embajadas y consulados en Bolivia para impedir que la gente se resida allí. Yo sé cómo piensa Macri y no esperaba algo muy distinto a lo que me dijo.Celebro que la UCR se haya despegado de Macri con respecto a su postura sobre el golpe de Estado en Bolivia", agregó.

"Estados Unidos volvió a las peores épocas de avalar golpes de Estado en América Latina. No comparto su comunicado, no hay ningún ejército victorioso. Les hice saber a funcionarios del departamento de Estado que su expresión ha sido muy poco feliz sobre lo que pasó en Bolivia. Quiero tener la mejor relación con Estados Unidos y tener la mejor relación implica decirse las cosas francamente".

Por último, expresó: "En la región debemos garantizar la democracia en todos los casos. Debemos valorar que en la Argentina, pese a la crítica situación económica, estamos transcurriendo una transición en paz, eso habla de nuestra madurez".